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“Kabul etmiyoruz”

Daha önce yüzde 1 sendika barajını getirmeye çalışan hükümetin bu seferde yüzde 2 barajıyla 200’e yakın sendika ve 250 bine yakın üyeyi mağdur etmeye yönelik girişimlerinin antidemokratik bir karar olduğunu belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Türkiye’nin de imzaladığı uluslararası sözleşmelere ve Anayasaya aykırı olan ve kamu çalışanlarının iradelerine ket vurmaya kalkan bu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
“Kabul etmiyoruz”

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre üye sayısı yüzde 2’den az olan sendika üyelerinin 250 lira, üye sayısı yüzde 2’yi geçen sendika üyelerinin ise 750 lira almasının yolunu açan antidemokratik bu teklifi kabul etmeyeceklerini ve hukuki zeminde haklarını arayacaklarını belirten Taşkın, bu teklifin, sarı sendikayı korumaya yönelik bir teklif olduğunun altını çizerken, bu hukuksuzluğun kamu çalışanları tarafından reddedilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Memur ve memur emeklilerinin sefalete mahkûm edildiklerini son toplu sözleşme de gördüklerini belirten Taşkın, bu teklifin, ülkede tek sendika dönemini başlatmaya yönelik bir karar olduğunu, hak ve özgürlüklere aykırı bu kararın daha önce Danıştay’dan döndüğünü ve Anayasa Mahkemesi’nden de döneceğine inandığını söyledi.
Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın; “Antidemokratik ve kamu çalışanlarının özgür iradeleriyle sendikalarını seçmesinin önüne getirilmesi planlanan bu kanun teklifinin meclis’ten geçmeyeceğini düşünüyoruz. Hak ve özgürlükleri kısıtlayan böyle bir düzenlemenin kabul edilmesi mümkün değildir. Böyle bir teklifin iktidar milletvekili tarafından meclis’e getirilmesi ise son derece esef vericidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu teklifi geri çektirmelidir. Özellikle seçimlere 6 ay kala böyle bir teklifin getirilmesi iktidar açısından son derece sakıncalıdır. Demokratik haklarımızı kullanarak hukuki yollara başvuracağız. Üyelerimiz endişelenmesin ve sarı sendikaya prim vermesin.” dedi. 
»Haber Merkezi

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