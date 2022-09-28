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‘Kabul edilebilir değil!’

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, Güney Kıbrıs Rum Kesimine yönelik ambargonun kaldırılmasına tepki gösterdi. 

28 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
‘Kabul edilebilir değil!’

İl Başkanı Kayhan, Güney Kıbrıs Rum Kesimine yönelik ambargonun kaldırılmasına yönelik basın açıklaması yaptı. Kayhan yapmış olduğu basın açıklamasında, “Türkiye’nin ve KKTC’nin güvenliğini tehlikeye sokmaya yönelik ve kabul edilemez olan bu adım, bir kez daha ABD’nin Türkiye açısından güvenilir ‘stratejik müttefik’ olmadığının tescili niteliğindedir. Yeniden Refah Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gereken yaparak ABD’nin İncirlik üssü ve Malatya Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması yönünde hızlı adımlar atmasını beklediğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz. Yunanistan’ın gayri hukuki olarak ve uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak ‘Adalar Denizi’ni silahlandırması ve ABD’nin de benzer şekilde Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek şekilde Dedeağaç'ta deniz ve hava üsleri kurması kabul edilebilir durum değilken, ABD'nin GKRK’ne yönelik ambargoyu kaldırması karşısında Sayın Erdoğan’dan söylem değil eylem beklediğimize dair çağrımızı kamuoyu nezdinde bir kez daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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