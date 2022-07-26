Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.548,49
ALTIN
985,23
DOLAR
17,82
STERLİN
21,52
EURO
18,25
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Jeoturizme kazandırılmayı bekliyor

Bir tarafının Yozgat’a kadar gittiği söylenen Çin Seddi’ne benzerliğiyle dikkat çeken ilginç kaya yapısı jeoturizme kazandırılmayı bekliyor.

26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Jeoturizme kazandırılmayı bekliyor

Sivas’ın İmranlı ilçesine uzaklığı 23 kilometre olan Gelenli köyü doğal Çin seddi ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğa sahip dev setin nasıl ve ne şekilde oluştuğu bilinmiyor. Dağların ortasında oluşan ve ikiye ayıran bir görüntü veren kayalıklar Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın en uzun savunma duvarı olan ‘Çin Seddi'ni andırıyor. Yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşan set aralıklarla devam ediyor. Doğaseverlerin de ilgisini çeken kayalıklarda turizme kazandırılmayı bekliyor.
‘İNSAN YAPIMI DEĞİL’
Gelenli köyünden Ali Biçer, setin el yapımı olmadığını söyleyerek, “Dedelerimizden duyduklarımız kadarıyla yorumlayabiliyoruz. Bu setler, ben 60 küsur yaşındayım kendimi bildim bileli aynı. Hiçbir değişiklik yok. Doğal bir güzellik. El yapımı değil. Büyüklerimizin anlattıkları kadarıyla Erzincan’ı geçiyor, aşağı yukarı Erzurum’u geçer. Ama tabi kesik kesik. Diğer taraftan da Yozgat’a kadar gittiği söyleniyor. Görenler şaşırıyor. ‘Burada el çalışması mı var? diye soruyorlar. Öyle bir şey yok burası doğal. Fotoğraf görüntü çekenler oluyor. En azından turizme kazandırılsın insanlar gelip görsün. Deşarj olsunlar” dedi. »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Jeoturizme Kazandırılmayı Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarışma düzenlenecek
Yarışma düzenlenecek
Yollar yapılıyor
Yollar yapılıyor
Mühre veda ediyor
Mühre veda ediyor
AZİZLİBAĞLARI YETİM KALDI!
AZİZLİBAĞLARI YETİM KALDI!
Yüzler bir kez daha güldü
Yüzler bir kez daha güldü
Toplantı düzenlendi
Toplantı düzenlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim