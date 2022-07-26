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Jandarmaya eğitim

Sarıkaya ilçesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerince Evlilik Öncesi Eğitim Semineri düzenlendi.

26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Jandarmaya eğitim

İlçe jandarma personeline yönelik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından Evlilik Öncesi Eğitim Semineri verildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Jandarmaya Eğitim
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