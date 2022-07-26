Jandarmaya eğitim

İlçe jandarma personeline yönelik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından Evlilik Öncesi Eğitim Semineri verildi. »Haber Merkezi
26 Temmuz 2022 Salı 02:11
Sarıkaya ilçesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerince Evlilik Öncesi Eğitim Semineri düzenlendi.
İlçe jandarma personeline yönelik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından Evlilik Öncesi Eğitim Semineri verildi. »Haber Merkezi