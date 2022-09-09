Jandarmadan farkındalık

Kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını artırmak maksadıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına İl Jandarma Komutanlığında görevli 65 personel katıldı. Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını artırmak maksadıyla kan bağışı kampanyası kapsamında “Jandarma var, kan var, hayat var” sloganı ile 7 Eylül 2022 günü Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli personelden 65 kişi Kızılay Kan Bağış Noktasında kan bağışında bulunmuştur.” »Haber Merkezi