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Jandarma uyardı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Jandarma uyardı

İl Jandarma Komutanlığınca, 2022 Yılı Kurban Bayramı tatili süresince Yozgat Bölgesinde Karayollarında Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, olası ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek maksadıyla sürücülere uyarıda bulunuldu.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürücüler başta emniyet kemeri kullanımı,  hız ihlalleri, sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma,  hatalı dönüşler, yakın takip, kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik alınan tedbirler ve faaliyetler uygulanacağı belirtildi.
Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili süresince Yozgat sınırları içerisinde karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını önlemek maksadıyla alınacak tedbirler kapsamında helikopterle havadan trafik denetimi yapılacağı söylendi. 
İl Jandarma Komutanlığı, karayollarında seyreden traktörlere yönelik özel denetim, mahalle ve köylerde çiftçilere yönelik ise Kurban Bayramı süresince karayollarında yaşanacak yoğun araç trafiğinde aynı zamanda tarımsal alanlarda hasat döneminin gelmesiyle birlikte traktör kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önlenmesi maksadıyla Jandarma Trafik Timlerince tüm ilçe ve köylerde çiftçilere eş zamanlı uyarı ve bilgilendirme yapıldığını belirtti. 
Yapılan bilgilendirme faaliyetleri sırasında özellikle kazalarda yaşam boşluğu oluşturarak sürücünün traktör altında kalmaya bağlı hayatı kaybetme veya yaralanma olaylarının önlenmesi için traktörün yan çamurluklarında kimsenin oturmaması, römorkun traktöre iyi sabitlenmesi, hayat bariyerinin (güvenlik çemberi) sökülmemesi, mecbur olmadıkça geceleyin karayollarına traktör ile çıkılmaması, çıkılması gerekiyorsa sarı ikaz lambası takılması, güvenlik çerçevesi (ROPS demiri) ile birlikte geceleri etkin bir ışıklandırma sağlayarak arkadan çarpma olaylarını büyük ölçüde önleyen (2) adet reflektörün tüm traktör römorklarının arkasına takılmasının can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapıldı.
Bu hususta Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca tüm köylerde özellikle traktör sürücülerinin görebileceği yerlere bin 550 adet afiş, doküman ve çeşitli materyaller ile 300 adet reflektör dağıtımı yapıldığı belirtildi. »Haber Merkezi 
 

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Jandarma Uyardı
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