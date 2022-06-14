Jandarma 183 yaşında

Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Mensubu olmaktan gurur duydukları Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183'üncü yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını belirten İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, “Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasının kurulduğu günden bu yana Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başardığını dile getiren Başer, “Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir” diye konuştu.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜCÜ VE TEMİNATI

OLMUŞTUR’

Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile Jandarma’nın üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer aldığını ve almaya da devam edeceğini söyleyen Başer, “Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekâtı icra eden Jandarma, Emniyet Teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakârca görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır” şeklinde konuştu.

Jandarmanın yurdun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olduğunu vurgulayan Başer, “Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, modern teknolojinin bütün imkânlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir” açıklamasında bulundu.

‘JANDARMA TARİHİ ŞAN,

ŞEREF VE ÜSTÜN

BAŞARILARLA DOLU’

Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek olduğunu bildiren Başer, “Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı onları daima minnetle anacaktır. Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar. Jandarma Teşkilatının fedakâr personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. 183 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakârca ve kahramanca hizmet eden; tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu, Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli adına, bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım” dedi. AA - Haber Merkezi