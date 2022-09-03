izmir kekiği dikildi

Yozgat’ta ilk defa İzmir kekiğinin denemesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde gerçekleşti.

Yozgat’ta kekiğin yetişebildiğini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, “Kekik çok yıllık bir bitkidir. İlimizde, dağlarda yöremize has kekikler yetişmektedir. Hayvancılık ve arıcılıkta yöremize has bir tat ve aroma vermektedir. Ancak bu kekiklerin ticari değeri yoktur. Ticari değeri olan kekik çok yıllık bir bitki olup dikildikten sonra 7-10 yıl üretim yapılabilmektedir.

Ancak ticari değeri biraz daha iyi olan İzmir kekiğinin ilimiz şartlarına uygunluğunu denemek amacıyla temin edilen 50 fideyle Mayıs ayında il merkezine yakın Sarıhacılı köyümüzde deneme dikimi yapıldı. Deneme yapılan yerin rakımı bin 218. Amacımız bu çeşit kekiğin ilimiz şartlarına dayanıklılığını test etmek. Bu yıl ilimizin sert kış şartlarında çıktığı takdirde gelecek yıl daha geniş bir alanda dikim ve üretimi yapılacaktır. İlk biçim geçtiğimiz günlerde yapıldı. Muhtemelen Eylül ayı sonu veya Ekim ayları başında ikinci biçimi de alacağız.” dedi.

»Haber Merkezi