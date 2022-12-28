Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.434,51
ALTIN
1.088,18
DOLAR
18,69
STERLİN
22,52
EURO
19,91

İZİNSİZ KAZI YAPILMAMALI!

Yozgat Sürmeli Gaz İşletme Müdürü İhsan Salman, doğalgaz hattı bulunan bölgelerde yapılması planlanan kazı çalışmalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

28 Aralık 2022 Çarşamba 02:35
İZİNSİZ KAZI YAPILMAMALI!

İşletme Müdürü Salman, yaz dönemi olması sebebiyle alt yapı kuruluşları tarafından yoğun olarak alt yapı faaliyetlerinin sürdürüldüğünü, ayrıca inşaat yapım çalışmalarının da yoğun bir şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.
İzinsiz yapılan kazıların can ve mal güvenliği için tehdit oluşturduğuna değinen Salman, kazıların doğalgaz hatlarına zarar verme riski taşıdığını, bunun da yangın veya doğalgaz kesintilerine sebebiyet verebileceğinin altını çizdi. 
“VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLİR”
Bütün kurum ve kuruluşların, ayrıca vatandaşların yapacakları kazı çalışmalarını mutlaka 187 Doğal Gaz Acil telefonuna bildirmelerini, çalışmaların Sürmeli Gaz teknik personelinin kontrolünde yürütülmesi gerektiğinin de altını çizen Salman, "Tarafımızdan alt yapı çalışmalarına nezaret edilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların müracaatları önem arz etmektedir. Müracaatlar sonrasında alt yapı çalışmalarına ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan teknik personel görevlendirilmesi hususundaki talepler tarafımızdan ivedilikle karşılanmaktadır. Haber verilmeden yapılan çalışmalar; kontrolsüz gaz çıkışlarında vanalara müdahale şansımızı imkânsız hale getirebilecek, emniyet ortamı oluşturamadığımızdan vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye düşürebilecektir" diye konuştu. »Tolga Çolak

Anahtar Kelimeler:
İZİNSİZ KAZI YAPILMAMALI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taziye mesajı
Taziye mesajı
Tedbirler görüşüldü
Tedbirler görüşüldü
Alışkanlık yapan etkinlik 
Alışkanlık yapan etkinlik 
Yaşanabilir bir dünya
Yaşanabilir bir dünya
Gözyaşıyla karşıladılar
Gözyaşıyla karşıladılar
Final öncesi moral
Final öncesi moral
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim