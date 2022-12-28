İZİNSİZ KAZI YAPILMAMALI!

İşletme Müdürü Salman, yaz dönemi olması sebebiyle alt yapı kuruluşları tarafından yoğun olarak alt yapı faaliyetlerinin sürdürüldüğünü, ayrıca inşaat yapım çalışmalarının da yoğun bir şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.

İzinsiz yapılan kazıların can ve mal güvenliği için tehdit oluşturduğuna değinen Salman, kazıların doğalgaz hatlarına zarar verme riski taşıdığını, bunun da yangın veya doğalgaz kesintilerine sebebiyet verebileceğinin altını çizdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLİR”

Bütün kurum ve kuruluşların, ayrıca vatandaşların yapacakları kazı çalışmalarını mutlaka 187 Doğal Gaz Acil telefonuna bildirmelerini, çalışmaların Sürmeli Gaz teknik personelinin kontrolünde yürütülmesi gerektiğinin de altını çizen Salman, "Tarafımızdan alt yapı çalışmalarına nezaret edilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların müracaatları önem arz etmektedir. Müracaatlar sonrasında alt yapı çalışmalarına ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan teknik personel görevlendirilmesi hususundaki talepler tarafımızdan ivedilikle karşılanmaktadır. Haber verilmeden yapılan çalışmalar; kontrolsüz gaz çıkışlarında vanalara müdahale şansımızı imkânsız hale getirebilecek, emniyet ortamı oluşturamadığımızdan vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye düşürebilecektir" diye konuştu. »Tolga Çolak