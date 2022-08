Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü’ projesi kapsamında projeye dahil edilen merkeze bağlı Başıbüyüklü köyü üreticileri, teknik personeller ve İl Müdürü Tanju Özkaya ile bir araya geldi.

Toplantıda, teknik personel tarafından üreticilere iyi tarım uygulamaları, sertifikasyon ve destekleme süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi ile ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya yapmış olduğu açıklamada, “Artan nüfusun getirdiği temel ihtiyaçların karşılanması için daha fazla verim elde etmeyi amaçlayan tarımsal uygulamaların ortaya çıkardığı çevre kirliliği ve sağlık sorunları, çoğu ülkede geleneksel tarıma alternatif olabilecek, çevre ve insan sağlığına duyarlı, izlenebilir ve sürdürülebilir tarım tekniklerine yöneltmiştir. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için gerekli olan girdilerin yerinde kullanılabilmesi, doğal kaynaklarımızı israf etmeden, toprak ve su kirliliğini azaltacak şekilde izlenebilir ve sürdürülebilir olmasının teşviki ve devamlılığının sağlanması için, pek çok ülkede geliştirilen ve Ülkemizde de Bakanlığımız tarafından desteklenen iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması gereklidir. Bu amaçla Bakanlığımızın desteklediği ‘İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi’ kapsamına dâhil etmiş olduğumuz Başıbüyüklü köyü üreticilerimizin bu devamlılığı sağlamalarını ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizde de bu tarz uygulamaların yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Bu proje ile amacımız üretimin her aşaması kontrol altında tutulacak, zirai ilaç kullanımı, gübre, sulama her bir uygulama kontrollü yapılacaktır. Yapılan uygulamaların her birisi kayıt altına alınacaktır. Ayrıca üreticilerimiz bir sertifikasyon firması tarafından sertifikasyonlandırılacaktır. Nihayetinde amacımız gıda güvenliğine esas ürün üretmektir. Bu projenin bir başlangıç olması dileğiyle hayırlı olsun” dedi. Ayrıca üreticilere iyi tarım uygulamaları hakkında bilgi verdi. Üreticilerin sorularını cevaplandı ve toplantı sonunda tüm katılımcılara şapka ve liflet, kadın üreticilere ayrıca yemeni dağıtımı yapıldı.

»Haber Merkezi