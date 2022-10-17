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iyi futbol kötü sonuç

Yozgat Spor Kulübü Dernek Başkanı Feridun Karakoç, Yozgat Masterler takımının performansı ve etkinlikler hakkında konuşma yaptı.

17 Ekim 2022 Pazartesi 23:25
iyi futbol kötü sonuç

Yozgat Spor Kulübü Dernek Başkanı Feridun Karakoç, Yozgat temsilcisi Masterler’ın deplasmana gittiği Kayseri’deki maç hakkında ki konuşmasında; “Yozgat'ımızı temsil eden Yozgat Spor Masterler Kayseri deplasmanından eli boş döndü. Maçın başından sonuna kadar baskın oynayan takımımız 7- 8 pozisyonu cömertçe harcayınca 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Kayseri Ay Yıldız Futbol takımını ve oyuncularını kutluyorum. Maç dostane ve centilmence geçti her iki takımı da tebrik ediyorum. Bizler futbol bahane Dostluk şahane parolası ile yolumuza devam ediyoruz.” dedi. 
“DESTEKLERİNİ ESİRGEMEDİLER”
Desteğini esirgemeyen ve forma sponsorluğunu yapan BİRGAZ firmasına ve Ümit & O.Evren Çimen'e takım adına teşekkür eden Feridun Karakoç, “ Bizler 40 yaş üstü futbol takımı olarak insanlara değişik aktiviteler yaşatma gayreti içerisindeyiz. Kahve köşelerinden sahaya sloganı ile bir birliktelik sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken çok engellere maruz kalıyoruz.” ifadesinde bulundu. 
“SİTEMİM VAR!”
Kendisinden destek beklediğini ama destek göremediğini belirten Dernek Başkanı Karakoç, “ Bu hafta bize desteğini esirgeyen Divanlı Gençlik Spora ve Hocası Nadir Gencel'e çok sitemim var. Bize yardımcı olmak yerine engel olmalarına bir anlam veremedim. Hâlbuki bu güne kadar içimizde idi ve bu sıkıntıları beraber yaşadık. Bizi derinden üzmüştür ve birlikteliğe zarar vermiştir.” açıklamasında bulundu.
“BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDERİM”
Konuşmasının sonunda Yozgat Belediyesinin destekleri hakkında “Ayrıca Yozgat Belediyemize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bize her zaman destek oldular ve yanımızda yer aldılar kendim ve takımım adına şükranlarımızı sunarız. Allah razı olsun iyi ki varsınız. Ayrıca Yozgat Belediyemize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bize her zaman destek oldular ve yanımızda yer aldılar kendim ve takımım adına şükranlarımızı sunarız. Allah razı olsun iyi ki varsınız.” dedi. »Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 17.10.2022 23:24
Anahtar Kelimeler:
Iyi Futbol Kötü Sonuç
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