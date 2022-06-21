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iYC’den yaz okulu

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi tarafından düzenlenecek Yaz Okulu kayıtları başladı. İlim Yayma Cemiyeti tarafından İlkokul ve Ortaokulu düzeyindeki öğrenciler için yaz okulu gerçekleştirilecek.

21 Haziran 2022 Salı 02:11
iYC’den yaz okulu

Öğrencilerin verimli vakit geçirmeleri amaçlanırken,  5 hafta sürecek olan Yaz Okulunda öğrenciler hem Kuran’ı Kerim öğrenecek hem de spor aktivitelerinde bulunacak. İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, bu yaz okulunun 4 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi. Şube Başkanı Nurdoğan,  pandemi nedeniyle ara verdikleri yaz okuluna Gençlik Merkezi’nde  düzenleyeceklerini ifade etti. 8 -14 yaş arası Kız ve Erkek çocukların hafta içi yaz okuluna katılabileceklerine değinen Nurdoğan, geleceğin gençliğinde ahlakıyla, maneviyatıyla ve bilgi birikimiyle yer alıp, çevresine farkındalık katacak faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı. Yaz okullarıyla çocukların tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedeflediklerinin altını çizen Nurdoğan, “Gençler; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir yaz okulu yaşayacaklar. Yaz okulları süresince oyunlar oynayacak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek olan çocuklarımız nezih ortamlarda eğlenerek öğrenecek, tatillerini de hoşça geçirip unutulmayacak anlarını Cemiyet Yaz Okulu’nda yaşayacaklar. Yaz okulunda; Kur'an-ı Kerim, Peygamberler Tarihi, Ahlak Dersleri, Sahabe Hayatları, Satranç, Masa Tenisi, Sinema, Tiyatro, Gezi ve Pİknik gibi birçok eğitim ve etkinlik olacak” dedi.
Nurdoğan, öğleden önce derslerin işleneceğini öğleden sonra ise sosyal faaliyet ve sportif etkinliklerin düzenleneceğini vurguladı. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 20.06.2022 18:20
Anahtar Kelimeler:
IYCden Yaz Okulu
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