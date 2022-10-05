İYC’den Müftü Gülden’e ziyaret

Camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlatmak, halkın camiler ile daha sık ve olumlu bir ilişki kurmasına ve din hizmetinin önemli bir parçası olan din görevlilerinin hatırlanmasına vesile olmak amacıyla 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, beraberindeki heyetle birlikte İl Müftüsü Ali Gülden’i makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Ali Gülden nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlayan Nurdoğan, camiler ve din görevlilerinin toplumdaki önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Din görevlileri; aydınlatıcı, uzlaştırıcı ve bütünleştirici bir görev anlayışıyla dini konularda toplumu bilgilendirerek, aynı zamanda sosyal sorunlara da çözüm arayarak toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu vesile ile İl Müftümüz Ali Gülden nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyor, manevi danışmanlık ve dini rehberlik etme hususunda her türlü fedakarlığı gösteren din görevlilerimize sağlık ve başarılar diliyorum.” »Haber Merkezi