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ithalatın önüne geçti

Yozgat’ta faaliyet gösteren ileri teknoloji fabrikası, yerli ve milli imkânlarla Türkiye’deki tünellerin sinyalizasyon, elektronik, elektromekanik, akıllı trafik ve yolcu bilgilendirme sistemlerini üreterek 160 milyon avroluk ithalatın önüne geçti.

06 Aralık 2022 Salı 02:11
ithalatın önüne geçti

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 16 milyon liralık yatırımla 2019 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan fabrika, ileri mühendislik uygulamasını kullanarak katma değeri yüksek ulusal ve uluslararası standartlara uygun sinyalizasyon, elektronik, elektromekanik, akıllı trafik sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri gibi yüksek teknolojili ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor.
Özellikle sinyalizasyon sektöründe yıllarca ülke dışından alınan ürünlerin bu fabrikada, yerli ve milli üretim stratejisi doğrultusunda üretimi yapılıyor. Daha önce yurt dışından ithal edilen 160 milyon avroluk ürünlerin Türkiye´de üretilmesini sağlayan fabrika hem ülke ekonomisine hem de bölgeye istihdamına katkı sağlıyor. Karayolları tünellerinde kullanılan sesli ve görüntülü uyarı sistemleri, uyarı levhaları, buz önleme sistemleri, acil yardım telefonları, tünel kontrol merkezi sistemleri, demiryolları ve metrolar için yolcu bilgilendirme sistemleri, makas ısıtıcı sistemleri, kas motoru kolları üreten fabrika, Türkiye’de tünel içerisindeki analog acil yardım telefonlarının da tek yerli ve milli üreticisi konumunda bulunuyor.
“HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ”
2019 yılında tamamen yerli ve milli sermaye ile fabrikalarının kurulduğunu söyleyen fabrika müdürü Ebubekir Uçar, “Fabrikamız ileri mühendislik uygulamalarını kullanarak katma değeri yüksek ulusal ve uluslararası standartlara uygun elektronik ve elektromekanik ürünler imal etmektedir. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikamızda 30 personelimiz ile çalışmaktayız. Sinyalizasyon sektöründe yıllarca ülke dışından alınan ürünleri ülkemizde yerli ve milli üretim stratejisi doğrultusunda Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikamızda üretiyoruz. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Bu üretimlerimizle birlikte toplam 160 milyon avroluk bir ithalatın da önüne geçerek hem ülke ekonomisine hem de bölgeye istihdam sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı ulusal ve uluslararası standartlara uygun belgelerine sahiptir. Ürettiğimiz ürünleri Kuzey Marmara, Türkiye’nin en büyük tüneli olan Zigana Tüneli’nde, Gelibolu ve Ayvacık tünellerinde kullanmış bulunuyoruz. Çerkezköy Kapıkule Demiryolu hattında, Dudullu, Bostancı Metro Projesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tramvay hattında ürünlerimizi kullanmaktayız.” dedi.
“TEK YERLİ VE MİLLİ ÜRETİCİSİYİZ”
Üretilen ürünler hakkında da bilgiler veren Uçar, “Daha önce tamamen ülke dışından alınan 160 milyon avroluk bir ithalatın da önüne geçmiş bulunuyoruz. Bu şekilde de ülkemize yerli ve milli üretimimiz ile katkıda bulunuyoruz. Karayolları tünellerinde kullanılan sesli ve görüntülü uyarı sistemleri, uyarı levhaları, buz önleme sistemleri, acil yardım telefonlarını, tünel kontrol merkezi sistemlerini üretmekteyiz. Demiryolları ve metrolar için yolcu bilgilendirme sistemleri, makas ısıtıcı sistemleri, kas motoru kollarını üretmekteyiz. Analog acil yardım telefonlarının ülkede tek yerli ve milli, üreticisiyiz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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