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‘istişarede bulunuyoruz’

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Köse, vatandaşların taleplerini dinledi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
‘istişarede bulunuyoruz’

Köse, vatandaşın daha rahat bir yaşam sürmesi için yeni projelere imza atarken vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilk günden itibaren vatandaşın yanında olan ve talepleri yerinde dinleyip, çözümler üreten Köse, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşlarla buluşan ve taleplerini dinleyen Köse, kendisine iletilen talepleri yerinde dinleyerek, vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirtti. 
Köse, “Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, muhabbet etmeye ve istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların bizlerden beklentilerini ve taleplerini yerinde dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana bu anlayışla ilerlediğimiz yolda hizmet çıtamızı artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi. »Haber Merkezi

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Istişarede Bulunuyoruz
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