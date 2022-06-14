istişare ziyaretlerine devam

Bir dizi ziyaret gerçekleştiren federasyon Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyelerine, Yenifakılılar Dernek Başkanı Cengaver Dağ ve Hacı Hüseyin Dayı, Genç Yozgatlılar Derneği Başkanı Ferdi Köse eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Federasyon Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kayseri Yozgatlılar Federasyonunun en büyük STK’larından birisi olduğunu kaydeden Akay, “Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerini gerçekten önemseyen bir insanım. Geçmişte bende bu tür çalışmalarda yer almıştım. STK’ların güçlü olması, toplumun sorunlarının ifade edilmesi ve çözümü konusunda önemli. Kayseri’de yaşayan Yozgatlılar önemli bir kitleyi oluşturuyor. Onların da bu manada temsil ediliyor olması ve sorunlarının sahipleniliyor olması çok önemli. Ben inanıyorum ki siz ve yönetim kurulu gereken faaliyetleri yapıyorsunuzdur. Başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ise, Kayseri Şeker’in Boğazlıyan’a yaptığı Şeker Fabrikası ve benzeri yatırımların bölgeye sağladığı katkıya dikkati çekerek, “Bu yatırımlar için hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Kayseri şeker fabrikası, şu anda Türkiye’nin en büyük şeker fabrikalarından birisi haline geldi. Bu anlamda sizlere hem teşekkür etmek, hem önümüzdeki mali genel kurulda başarı dilemek ve hem de Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak yaptığımız hizmetleri sizlere anlatmak istedik. Bizler 2021 yılında göreve seçildikten sonra, yönetim kurulu olarak faaliyetlerimize başladık. Bizler Kayseri’de yöresel olarak bir dernek statüsü altındayız. Bizlere şu an bağlı 11 derneğimiz var. Bu derneklerimiz ve federasyon yönetimimizle geçtiğimiz ay iki istişare toplantısı düzenledik. Birisi Kayseri’de diğeri Boğazlıyan’da. Kayseri’de yaptığımız toplantıda Fuat Oktay OSB’nin yatırım açısından tercih edilmesine katkı sağlamaya çalıştık. İkinci toplantımızı da Boğazlıyan’da gerçekleştirdik. Buradaki toplantıya Yozgat Valisi, Kayseri Ticaret Odası Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası başkanları, meclis başkanları ve iş insanları katıldı. Sonuçlara bakınca Kayseri’den yatırımcıların Fuat Oktay OSB’de yatırım planlaması yaptığı ve arsa tahsisi yaptırdığını duyduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri’yi ben ‘KYS’ olarak nitelendiriyorum. Yani Kayseri, Yozgat ve Sivas. Bizim gayretimiz Yozgat’ın bir bütün olarak tanıtılmasını sağlamak. Bizler sadece kağıt üzerinde seçilmiş ve sosyal medya üzerinden yayın yapan bir federasyon değiliz. Faaliyetlerimizi anlatırsak uzun sürer. Karşılıklı olarak önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz. Bunun gayreti içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

