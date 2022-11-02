istişare yapıldı

Düzenlenen toplantıya MÜSİAD Genel Merkez YK Üyesi Ahmet Yüksel ve Bölge Sorumluları Oktay Dalkıran, Ahmet Gürel, Cihan Kazan, Yozgat Şube Başkanı Barış Açıkgöz, ve MÜSİAD yönetimi katıldı.

Toplantıda yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında istişare, bilgilendirme, planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulup kararlar alındı.

Başkan Açıkgöz, katılımdan dolayı Genel Merkeze ve MÜSİAD Yozgat Şubesi üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. »Haber Merkezi