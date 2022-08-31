istişare yapıldı

Ziyarette Güngörmez mevkiisin de planlanan içme suyu göletti ile ilgili bilgi alış verişinde bulundu. Misafirperverliklerinden dolayı Bal’a teşekkür eden Yalçın, “Debi ölçümleri devam eden, yakın zamanda yüzey sondaj çalışması planlanan gölet ile ilgili yaptıkları özverili çalışmalar sebebiyle Müdürümüz Sayın Okan Bal ve ekibine teşekkür ederiz. 2022 yılı tamamlanmadan halkımıza müjde vermek için gayret sarf edeceğiz. Biz çalışacağız Akdağmadeni kazanacak” şeklinde konuştu.

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