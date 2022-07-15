istişare yapıldı

Başkan Altıntaş yapmış olduğu açıklamada; “2022 yılı hasat sezonu başlaması nedeniyle biçerdöverci kardeşlerimizle fiyatlar konusunda istişareler yaptık ziraat odasının açıklamış olduğu “120 lira olan dönüm fiyatı 100 lira” 900 lira olan büyük remork saman 800 lira olarak belirlenmiştir, biçerdöver işletmecisi arkadaşlarımıza yapmış oldukları indirimlerden dolayı şahsım beldem adına teşekkür ederim tüm Yamaçlı çiftçilerine hayırlı olsun” dedi.

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