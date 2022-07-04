İstişare toplantısı gerçekleşti

Ziyarette TÜMSİAD Kayseri Şube temsilcileri tarafından iş insanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan katılım sağladı.

Topnatı sonrası açıklama yapan Başkan Coşar, “Yatırım, istihdam ve üretim konusunda bölgemizdeki hedeflerimiz ve yaptığımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İlçemize ziyaretleri için TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

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