Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.046,19
ALTIN
1.077,21
DOLAR
18,64
STERLİN
22,83
EURO
19,61

istişare toplantısı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, 12 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nın (ORA-KAF’23) paydaş üniversiteler istişare toplantısı gerçekleştirildi.

02 Aralık 2022 Cuma 02:43
istişare toplantısı gerçekleşti

Online platformda ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Abdullah Gül Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitelerinin Rektörleri, Rektör Yardımcıları ve Kariyer Merkezleri’nin yöneticileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 6-7 Mart 2023 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Tüm paydaş üniversiteler ile birlikte öğrenciler ve mezunlar için gerek staj gerekse de iş olanakları çerçevesinde önemli bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Rektör Altun, katılımcılara ERÜ’nün ORA-KAF’23 için gerçekleştirdiği hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Rektör Altun’un konuşmasının ardından paydaş üniversitelerin Rektörleri, Rektör Yardımcıları ve kariyer merkezlerinin yöneticilerinin de söz aldığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
»İHA
 

Anahtar Kelimeler:
İstişare Toplantısı Gerçekleşti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
Fidanlara can suyu oluyorlar
Fidanlara can suyu oluyorlar
Destek programı açıklandı
Destek programı açıklandı
Personele etkinlik yapıldı
Personele etkinlik yapıldı
Gündem kadro
Gündem kadro
Bir şüpheli tutuklandı
Bir şüpheli tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim