İstihdam yapılmalı

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, 31 bin 317 sağlık personeli, 11 bin de işçi alımı olmak üzere ilk etapta toplam 42 bin 500 personel alımı yapılacağını açıkladığını, bu alımın 2023 seçimlerini bulacağını ve sağlık çalışanlarının yoğun ve yorucu mesaisinin devam edeceğine dikkat çeken Taşkın, yetersiz istihdamın çeşitli sorunlara yol açtığını, verimli ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu için yeterli sayıda personel istihdamının zorunlu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı sayının yetersiz olduğunu ve artırılması gerektiğine vurgu yapan

Taşkın, sağlıkta istihdam sorununun çözümü için yeterli sayıda insan gücünden yararlanılması gerektiğini, bunun içinde istihdam politikası geliştirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

Sağlıkta yetersiz istihdamın adaletsizliğe neden olduğunu belirten Necip Taşkın, şunları ifade etti: “Sağlıkta yetersiz istihdam nedeniyle mevcut personel aşırı ve yoğun iş yükü altında eziliyor. Çalışma süreleri uzun ve düzensiz çalışma nedeniyle çalışanlar yıpranıyor. Buna karşılık ücretler hem yetersiz, hem de aynı yerde aynı işi görenler arasında ücret adaletsizliği gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. AB ve OECD ülkeleri arasında Türkiye’de ciddi istihdam sorunu bulunuyor. Ülkemizde istihdam edilen sağlık personeli sayısı uluslararası standartların altında kaldığından daha fazla çalışıyorlar ve tabii ki daha fazla yıpranıyorlar. Bunlar sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkileyen faktörler. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın alınacağını açıkladığı sayı oldukça yetersiz. Bu sayı ile sağlık hizmeti sunumunda kalite artırılamaz. Bu nedenle sağlık personeli istihdamının artırılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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