istekleri gerçek oldu

Bunun üzerine Kaymakam Açıkgöz, Atalan Mezrası Camii ve Müftülük Kız Kur’an Kursunda öğrencileri Pekin ördeği yavrularıyla buluşturmaya başladı.

Yaz Kur’an Kurslarına kayıtlı bütün çocuklara ördek civcivlerinin dağıtılacağını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, “Tek bir Saraykentli çocuğun isteği bile bizim için çok önemli. Bir çocuk, böyle bir istekte bulunduğu zaman diğer çocuklarımızın ne düşündüğünü sorduk. Her birinin çok istekli olduğunu görünce çocuklarımızın tamamına ördek yavrusu hediye etmeye karar verdik. Biz, bu genç kardeşlerimize baktığımız zaman, geleceğimizi görüyoruz. Milli ve manevi değerlerle donanmış her bir çocuğumuz, arzu edilen neslin yetişmesinde birer köşe taşı olacak inşallah. İşte bu yüzden çocuklarımızın istekleri bizim için her şeyden kıymetli. Atalan Mezrası Camii ve Müftülük Kız Kur’an Kursundaki çocuklarımızın sevinci, görülmeye değerdi. Saraykent’in köy ve mahallelerinde yaşayan 313 çocuğumuzu ördek yavrusu ile buluşturduk. İnşallah bu hafta bin çocuğumuzla bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi