"iş’te Kariyer"

Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu ile Yozgat Çalışma ve İş Kurumu iş birliğinde öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim İş ve Meslek Danışmanı Abdulkadir Karaduman tarafından verildi.

Eğitimde; CV hazırlama, mülakat teknikleri, ilan analizi, kariyer planlama ve mülakat Roll-Play çalışması konuları ele alındı.

Eğitime akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. »Selma Şahin

