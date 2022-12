İstanbul sahnelerinde bir Yozgatlı

Akdağmadeni Özer Köyü nüfusuna kayıtlı Kudret Ersoy, Türk Halk Müziği alanında İstanbul sahnelerinin aranan ismi konumuna geldi. Küçük yaştan itibaren türkü okuyan sanatçı Kudret Ersoy’un kendisine ait iki albümü bulunuyor. “Geceler Yârim Oldu” albümünü 1998 yılında çıkaran Kudret Ersoy, bu albümü ile büyük çıkış yakaladı. Ancak evlilik nedeniyle profesyonel müzik çalışmalarına bir süre ara veren Ersoy, daha sonra “Ben sahnesiz duramam. Ben müzikten ayrı kalamam. Ben, müzik ile konuşmalıyım.” diyerek yeniden sahnelere dönüş yaptı. “Gönlüm Hasret Biçiyor” isimli ikinci albümü ile müzik kariyerine tekrar dönüş yaptı.

SAHNE ALIYOR

İstanbul’da ki seçkin mekânlarda sahne alan Kudret Ersoy, profesyonel olarak müzik çalışmalarını sürdürüyor. Kadife sesli sanatçı Bedia Akartürk’e sesinin benzetildiğini belirten Ersoy, bundan da büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Aynı zamanda şarkı yazan, beste yapan sanatçı Ersoy, düğün, dernek, etkinlik gibi organizasyonlarda da sahne alıyor. “Halk müziğine dair her türküye ses veren” sanatçı Ersoy, Yozgat ve iç Anadolu yöresine ait bozlakları, günümüzde seslendiren sanatçıların başında yer alıyor.

TÜRKÜ, TÜRK MİLLETİDİR

Müziğin evrensel bir dil olduğunu belirten Ersoy, “Ben halk müziği okuyorum. Halk müziği, bu milletimizin özüdür, sevincidir, derdidir, çilesidir, hasletidir, vuslatıdır, hasretidir. Kısaca Türk milletidir. Bu ülkenin bir evladı; Yozgat yaylasının bir kızı olarak; Yozgat ve İç Anadolu türkülerini seslendirmek bir ayrıcalıktır. Ayrıca türküler; sevgiyi, aşkı, yoksulluğu, acıyı, sevinci dile getiren evrensel bir dildir. Hayata ait her şey türkü dili ile dile gelebiliyor. Bende bu yüzden Türk Halk Müziği söylüyorum.” dedi.

TÜRKÜ SÖZÜ YAZIYOR

Şarkı sözü de yazdığını belirten Ersoy, “Şarkı sözü yazmak gerçekten çok zor bir iş. Mesela hadi ben oturayım bir şarkı sözü yazayım demekle inanın yazılmıyor. Kendim içinde bu böyle. Öyle bir atmosfer oluyor ki bazen böyle gece balkonda çayını yudumlarken bir melodi, bir söz aklınıza gelebiliyor.

Bazen deniz kenarında suyun sesini dinlerken, bazen de klavyemle oynarken bir anda bir melodi ortaya çıkabiliyor ve bu şekilde o an ya kâğıda ya da kayıt alarak not ediyorum. Kısaca derler ya ilham geldi. Onun gibi bir şey.” ifadelerini kullandı.

"SEVE SEVE SAHNE ALIRIM"

Yozgat’ta ki organizasyonlara davet edildiği zaman seve seve sahne alabileceğini belirten sanatçı Ersoy, “Yozgat benim memleketim. Bülbülü gurbette altın kafese koymuşlar, o ise ‘İlle de memleketim’ demiş ya. Bende öyle diyorum. Yozgat benim mayamdır. Memleketimde sahne almak, benim için çok ayrı ve gurur verici bir hizmet olur.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi