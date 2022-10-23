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"ismimizi duyurmaya devam edeceğiz"

Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı, üye belediyelerden temsilcilerin katılımıyla Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirildi.

23 Ekim 2022 Pazar 02:54
"ismimizi duyurmaya devam edeceğiz"

Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda üye belediyelerden 130 temsilci katıldı. 
Düzenlenen toplantıya Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’da katılım sağladı. 
Akdağmadeni Belediye tarafından yapılan çalışmaların da anlatıldığı toplantıda Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İnsanı ve çevreyi merkeze alarak yaptığımız çalışmaların bir kısmı poster olarak sunuldu. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yaptığımız Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi, Yozgat’ın ilk ve tek Lisanslı Sıfır Atık Merkezi, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu ev sahipliğinde yapılan Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim Sempozyumu, Akdağmadeni Belediyesi Sağlık Merkezi sunu alanında yer aldı.  İlçemizin ismini her platformda duyurmaya devam ediyoruz. Ayrıca; Ulaşılabilir Spor Tesisleri, Organik, Sağlıklı Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi, Fizyoterapi ve Orman İçi Rehabilitasyon Merkezi, Arıtmış İçme Suyu ve Sağlıklı İçme Suyu Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi, Akdağmadeni Gençlik, Bilim, Kültür ve Spor Tesisi. Projelerimizi bir bir hayata geçirerek geleceğimize yatırım yapmaya, insan ve çevre merkezli hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi

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Ismimizi Duyurmaya Devam Edeceğiz
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