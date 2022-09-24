işlevsel bir hizmet binası

Çalışmalarda temel altı beton serimine başlandı.

Belediye Başkanı Celal Köse, çalışmalarda temel altı beton serimine başlandığı Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap yapım projesi alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başkan Köse, Bankalar Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap yapım projesinde yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, projenin tamamlanması ile birlikte Yozgat’a sosyal, ekonomik açıdan katma değer sağlayacak bir yeni ticari yaşam merkezi sunacaklarını söyledi.

Köse, “Proje ile 3 bin 472 metrekare alan üzerine 43 işyeri ve 15 büro inşa edilecek. Büyük Cami Çevre Düzenlemesi ile entegre bir şekilde hayata geçirilecek. Projemiz hayata geçtiğinde yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal İş ve Yaşam Merkezimiz, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile hemşerilerimizin yaşam merkezi haline gelecek. Şuan yeni hal ve iş merkezi projemizin temel kazı hafriyat çalışmaları yapılıyor. Buraya yapılacak modern ve estetik mimarisiyle göz dolduracak projemiz, aynı zamanda şehrimize katma değer sağlayacak. Büyük Cami Çevre Düzenlemesi, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte bu bölgemiz, hem hemşerilerimizin hem de şehrimize ziyarete gelen misafirlerimizin uğrak noktası ve ticari faaliyetlerin olduğu bir alana dönüşecek. En kısa sürede bitirilerek Yozgatlı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

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