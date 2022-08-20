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Islah çalışmaları sürüyor

Sorgun ilçesinde, belediye tarafından atıl durumda bulunan derelerin ıslah çalışmaları devam ediyor.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Islah çalışmaları sürüyor

Belediye ekipleri, şehir merkezinde bulunan dereleri bir bir ıslah ediyor. Şehrin dört noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, dere ıslahındaki amaçlarının gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha temiz bir Sorgun bırakmak olduğunu söyledi.
Ekinci, "İlçemizde koku ve kirlilik oluşturan Eğriöz deresinin ıslahı için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. İnşallah hem çevresel hem de estetiksel açıdan önemli olan bu projeyi tamamlayarak, ilçemizin önemli bir sorununa daha neşter vurmuş oluruz. Eğriöz deresinde yürütülen ıslah çalışmasının bin 520 metrekarelik kısmında dere yatağı düzeltme işlemi yapılıyor. Projemiz tamamlandığı zaman derelerimiz şehrimizin gerdanlıkları olacak." diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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Islah çalışmaları Sürüyor
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