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iŞKURDAN TEŞViK ZiYARETi

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, istihdam teşvikleri bilgilendirme ziyaretlerine devam ediyor. 

04 Aralık 2022 Pazar 02:47
iŞKURDAN TEŞViK ZiYARETi


Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk’ü ziyaret eden İl Müdürü Yıldız, İŞKUR’un sağladığı destekler hakkında bilgi vererek devletin işverenlere sunduğu bütün teşviklerden ve işçilere sağladığı imkânlardan yararlanmaları için gerekli hassasiyeti her zaman göstermeye hazır olduğunu belirtti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız, “Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren
Erensan ve Özel Kazan firmalarını ziyaret ettik” dedi. 
İşsizliğin azaltılması, nitelikli iş gücünün ve istihdamın arttırılmasına yönelik birçok teşvikin uygulandığını belirten Yıldız, “İlave İstihdam Teşviki, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki, İşsizlik Ödeneği alanların İstihdamına yönelik teşvik gibi birçok teşvikin işverenlere destek sağlıyor. İşverenler de İŞKUR ile hareket etmenin işgücü piyasası açısından yararlı olacak.” dedi.
Yıldız, Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmayı amaçlayan Uğur Balkuv Triko firma yetkilisi Hasan Sağdan ile de görüşülüp teşvikler hakkında bilgi alış verişinde bulunulduğunu ve tüm girişimcileri, iş insanlarını Yozgat’a yatırım amaçlı davet edildiğini belirtti. »Haber Merkezi

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IŞKURDAN Teşvik Ziyareti
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