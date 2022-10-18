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İŞKUR’dan seminer

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Bozok Üniversitesi öğrencilerine yönelik ‘İş Arama Teknikleri ve Mülakat’ konulu eğitim Kariyer ve Mezun Merkezi Toplantı Salonunda düzenlendi.

18 Ekim 2022 Salı 02:11
İŞKUR’dan seminer

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen eğitim Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görevli İş Kulübü Lideri tarafından öğrencilere verildi.
Konu hakkında açıklamada bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Okul sonrasında öğrencilerin en büyük sıkıntılarından biri olan iş arama ve mülakat zorluklarını rahatlıkla aşmaları ve iş sahibi olabilme teknikleri ile ilgili, İŞKUR İş Kulübü Liderimiz tarafından öğrencilere püf noktalar hakkında eğitim verildi. 38 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ‘CV nasıl hazırlanır?’, ‘Mülakatta nelere dikkat edilir?’, ‘Zaman ve stres yönetiminde nelere dikkat etmeliyiz?’ gibi sorular üzerinde duruldu. Verdiğimiz eğitimle üniversite öğrencileri hem öğrenim hayatlarında hem de mezuniyetlerinin ardından iş arama sürecinde kariyerleri ile ilgili merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldular.” dedi. 
Yıldız açıklamasının devamında, “Bu çerçevede İl Müdürlüğümüzde görevli İş Kulübü Liderimiz aracılığıyla 11-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Kariyer ve Mezun Merkezi Toplantı Salonunda 4 gün boyunca sürecek Sertifikalı İş Kulübü Eğitimi düzenlendi. İl Müdürlüğümüzce düzenlenen İş Kulübü eğitimleri ile İş Kulüp Liderlerimiz tarafından 2022 yılı ilk 9 ayda toplamda 21 grupta 503 kişiye yüz yüze ve online platformlarda Kariyer Planlama, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri ile ilgili seminer verildi.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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IŞKURdan Seminer
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