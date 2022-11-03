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İŞKUR görev başında

Yozgat İŞKUR görevlileri, hibe desteğinden yararlanan engelli ve eski hükümlü vatandaşları ziyaret etti.  

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
İŞKUR görev başında

İl Müdürlüğü görevli personelleri hibe desteğinden yararlanan engelli ve eski hükümlü vatandaşları ziyaret ederek, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları denetlediler. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.11.2022 10:00
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Görev Başında
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