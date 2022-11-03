İŞKUR görev başında

İl Müdürlüğü görevli personelleri hibe desteğinden yararlanan engelli ve eski hükümlü vatandaşları ziyaret ederek, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları denetlediler. »Haber Merkezi
Son Güncelleme: 03.11.2022 10:00
Yozgat İŞKUR görevlileri, hibe desteğinden yararlanan engelli ve eski hükümlü vatandaşları ziyaret etti.
İl Müdürlüğü görevli personelleri hibe desteğinden yararlanan engelli ve eski hükümlü vatandaşları ziyaret ederek, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları denetlediler. »Haber Merkezi