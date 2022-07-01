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iŞKUR'DAN Teşvik ziyareti

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, istihdam teşvikleri ve bilgilendirme ziyaretlerini sürdürüyor.

01 Temmuz 2022 Cuma 02:11
iŞKUR'DAN Teşvik ziyareti

Yozgat Çamlıbel Elektrik ve Beda Enerji firmalarının İl Müdürü Serhat Biçkin’i ziyaret eden İl Müdürü Yıldız, İŞKUR’un sağladığı destekler hakkında bilgi vererek devletin işverenlere sunduğu bütün teşviklerden ve işçilere sağladığı imkânlardan yararlanmaları için gerekli hassasiyeti her zaman göstermeye hazır olduğunu belirtti. İşsizliğin azaltılması, nitelikli iş gücünün ve istihdamın arttırılmasına yönelik 2022 yılında birçok teşvikin uygulandığını belirten Yıldız, “İlave istihdam teşviki, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, işsizlik ödeneği alanların istihdamına yönelik teşvik gibi birçok teşvikin işverenlere destek sağlamakta. İşbaşı eğitim programının imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmakta ve istihdam taahhüdünü programdan faydalandıkları sürenin üç katı kadar süreyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir” dedi.
»Haber Merkezi

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IŞKURDAN Teşvik Ziyareti
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