işinin başında

Divanlı Mahallesinde devam eden bordür yapımı ve kilit parke yol yapımı çalışmalarını inceleyen Başkan Celal Köse, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Köse, “Altyapısı, yolları, kaldırımları ve peyzajı ile şehrimizin vizyonunu değiştirecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Divanlı Mahallemizde devam eden bordür yapımı ve kilit parke yol yapımı çalışmalarımızı yerinde inceledik. ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışımız ile hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi