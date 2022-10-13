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‘işimizi severek yapıyoruz’

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından düzenli olarak yapılan ‘Refakatçilerimiz ile Gönül Sohbetleri Programı’ devam ediyor. 

13 Ekim 2022 Perşembe 02:11
‘işimizi severek yapıyoruz’

İlgi ve beğeniyle devam eden ‘Refakatçilerimiz ile Gönül Sohbetleri Programı’ kapsamında Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, hastane de tedavi görmekte olan hastaların yakınlarıyla bire bir görüşüyor.
Başhekim Dr. Kozan hasta yakınlarını makamında ağırlayıp hastanenin sunmuş olduğu hizmetler ve hastaların durumu hakkında bilgi alarak sohbet etti.
Samimi bir havada geçen programda refakatçilerin öneri ve istekleri dinleyen Kozan, notlar alarak en kısa zamanda gerekli çalışmaların başlatılacağı ifade etti.
Refakatçiler ise Kozan’a istek, öneri ve memnuniyetlerini aktarırken, böylesi bir programın hayata geçirilmesinin kendilerini çok değerli hissettirdiğini, bir başhekimin kendilerine vakit ayırıp misafir etmesinden çok memnun kaldıklarını, ifade ederek teşekkürlerini ilettiler. 
»Haber Merkezi

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Işimizi Severek Yapıyoruz
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