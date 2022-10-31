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“işimiz de gücümüz de Yozgat”

Belediye Başkanı Celal Köse, kentte devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. 

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
“işimiz de gücümüz de Yozgat”

Azizli Bağları Mahallesi altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Köse, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köse konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kadim şehrimiz Yozgat'ın her bölgesinde hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Azizli Bağları Mahallemizde devam eden altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldık. İlimiz için hemşehrilerimiz için en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi

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Işimiz De Gücümüz De Yozgat
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