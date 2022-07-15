Işılak sevenleriyle buluştu

Düzenlenen konserde Sanatçı Uğur Işılak, sevenleri ile buluştu. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen konserde vatandaşlar doyası eğlendi. Uğur Işılak, Saraykentlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi Uğur Işılak, Sultan Hanı Termal Otel’de misafir edildi.

Saraykent’in sosyal ve kültürel etkinlikler konusunda her geçen gün daha iyi noktaya geldiğini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz: “Saraykent, Ankara-Sivas otoyolu üzerinde olması sebebiyle ulaşım imkanları konusunda hiçbir sorunu olmayan bir ilçe. Bu lokasyon avantajını değerlendirdiğimizde büyük bir potansiyele sahip. İşte bunun en güzel örneği Sultan Hanı Termal Otel’dir. Yaklaşık 1 aydır yatak doluluk oranımız yüzde 90’nın altına düşmedi. Şu an ise tam dolulukla hizmet veriyoruz. Yine günübirlik girişlerimiz oldukça yoğun. Özel misafirlerimiz geldiğinde alnımızın akıyla misafir edebileceğimiz, Yozgat’ı ve ilçemizi en güzel şekilde temsil eden bir tesis... Sanatçı Uğur Işılak’ı da konser öncesi bu gönül rahatlığıyla misafir ettik. Konser organizasyonu için Belediye Başkanımız Ahmet Öçal’a teşekkür ediyorum. Sultan Hanı Termal Otel gibi önemli bir devlet yatırımını ilçemize kazandıran tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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