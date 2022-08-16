işçilerin yüzü güldü

Çiçekdağı Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Çiçekdağı Belediyesi Mali Hizmetler Necdet Şahin, Şirket Müdürü Zafer Us, İşyeri Sendika temsilcileri Fatih Yaman, Mustafa Yıldırım, Rabia Sağlam ve sendika üyeleri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi çalışanların ilk altı ay ücretlerine sosyal haklar hariç yüzde 38 zam yapıldı. Ayrıca her altı ayda memur ücretlerine yapılacak tüm zam oranları ve enflasyon farkı sendika üyesi çalışan ücretlerine yapılacağı bildirildi.

İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan, göreve geldiği günden bugüne kadar emekçi kardeşlerimizin ücretlerini alın teri kurumadan ödeyen, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında belediyenin imkânları doğrultusunda emekçi kardeşlerimize en yüksek ücreti ödeyen Çiçekdağı Belediye Başkanımız Hasan Hakanoğlu başta olmak üzere, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere, sendikamız, şahsım ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Çiçekdağı Belediye Başkanlığına ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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