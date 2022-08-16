Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.857,18
ALTIN
1.027,39
DOLAR
17,96
STERLİN
21,67
EURO
18,27

işçilerin yüzü güldü

Çiçekdağı Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin yüzleri güldü.

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
işçilerin yüzü güldü

Çiçekdağı Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Çiçekdağı Belediyesi Mali Hizmetler Necdet Şahin, Şirket Müdürü Zafer Us, İşyeri Sendika temsilcileri Fatih Yaman, Mustafa Yıldırım, Rabia Sağlam ve sendika üyeleri katıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi çalışanların ilk altı ay ücretlerine sosyal haklar hariç yüzde 38 zam yapıldı. Ayrıca her altı ayda memur ücretlerine yapılacak tüm zam oranları ve enflasyon farkı sendika üyesi çalışan ücretlerine yapılacağı bildirildi.
İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan, göreve geldiği günden bugüne kadar emekçi kardeşlerimizin ücretlerini alın teri kurumadan ödeyen, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında belediyenin imkânları doğrultusunda emekçi kardeşlerimize en yüksek ücreti ödeyen Çiçekdağı Belediye Başkanımız Hasan Hakanoğlu başta olmak üzere, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere, sendikamız, şahsım ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Çiçekdağı Belediye Başkanlığına ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Işçilerin Yüzü Güldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Üretimi artırmayı amaçlamaktayız’
‘Üretimi artırmayı amaçlamaktayız’
Operasyonlar devam ediyor
Operasyonlar devam ediyor
Dönüşüm başlıyor
Dönüşüm başlıyor
4 kişi tutuklandı
4 kişi tutuklandı
Büyük başarı
Büyük başarı
Esnaflar şikâyetçi
Esnaflar şikâyetçi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim