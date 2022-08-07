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‘işçilerimizin yanındayız’

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi tarafından merkez dahil olmak üzere toplamda 12 ilçede ek protokol imzalandı. Enflasyon oranın artması ile birlikte çalışmalarına hız veren Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi belediyede çalışan işçileri mağdur etmemek için harekete geçti.

07 Ağustos 2022 Pazar 02:11
‘işçilerimizin yanındayız’

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesine bağlı toplamda 53 adet iş yerinin olduğunu belirten Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Sendikamıza bağlı 53 tane iş yerimizin yaklaşık 43 tanesiyle enflasyon ile ek protokol yaptık. Ek protokol de şuanda zirvede 3 tane belediyemiz oluştu. Bu belediyeler, Yozgat, Sarıkaya ve Yerköy belediyelerimiz. Şuanda ciddi manada enflasyon farkının ödemesi ile birlikte belediye şirketinde çalışan işçilerimizin maaşları 8 bin liranın üzerinde oldu. Bu şu demektir, bir yılın içerisinde daha önce ki arkadaşların maaşları 3 bin 500 lira iken maaşlar 8 bin 200 liraya falan çıktı. Tabi bu büyük bir gelişme. İsteriz ki enflasyonun durması. Maaşın yükselmesi önemli değil enflasyonun durması önemli. Ama inşallah yılsonuna kadar da normale dönecek yöndeyiz. Şu bir gerçek, şuanda biz maaşları belediyelerde bir kısmını bütün ilçeleri enflasyona bağladık. Diyelim ki, 13’ünde enflasyon yüzde 40 arttı bizim işçinin maaşı da yüzde 40 artacak. Yani şuanda yaptığımız politika olarak tamamen bu. Dediğimiz gibi 2 tane ilçemiz kaldı ek protokol yapmadığımız onları da bu ay içerisinde yapacağız” dedi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ek protokol yapılmayan iki ilçe için çalışmaların sürdüğünü belirten Zararsız, “Akdağmadeni ve Kadışehri belediyesinde de ek protokol çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda ek protokol ile ilgili Akdağmadeni belediyesinde kadrolu işçilerimize ek protokol yaptık enflasyon ile ilgili. Şuanda da şirkette çalışan 110 tane işçimiz var. Onlarla ilgili de toplu iş sözleşmemiz devam ediyor. Toplu iş sözleşmemizde önemli olan bizim enflasyon istememiz. Büyük bir ihtimalle de bu ayın içerisinde onunla da müjdeli bir haber veririz.  Dediğimiz gibi Kadışehri kaldı orada görüşmemiz devam ediyor. Bununla ilgili de büyük bir ihtimal bu ayın sonuna kadar bütün belediyelerde ek protokolü yapacağız.  Çiçekdağı belediyesi bizde 160 tane çalışan üyemiz var. Şuanda onların maaşı asgari ücretli 5 bin 500 lira. Bu yönde de çalışmamız devam ediyor. Büyük bir ihtimal anlaşma sağlanacak gibi” ifadelerini kullandı.
TALEPLER VAR
Belediyede çalışan işçiler tarafından ek protokol yönünde taleplerin olduğunu dili getiren Zararsız, “Belediye işçilerimiz tarafından talepler var. Onların da toplu iş sözleşmeleri enflasyon farkları da var onlarla ilgili de. Belediye başkanı neyi imzalıyorsa biz onu söyleriz. O da onu gördüğü zaman diyor ki orda niye olmadı bura da niye oldu. Haklı ama belediyenin kendi bir bütçesi var. Belediyenin bütçesine göre biz ek protokol düzenliyoruz. Ufak bir ilçe 3 bin nüfusu var belediyede 15 tane işçisi var. Buraya da normal bir zam yapmaya çalışıyoruz. Şuanda bütün belediye başkanlarından Allah razı olsun. Bir de şu bizim için önemli, Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki, Biz işçimizi memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz kamuda çalışanları. Bizde bunu belediyede çalışan belediye başkanlarımızı sağ olsun onlarda aynı sözleri söylüyor. Ezdirmeyeceğiz inşallah bu çalışmamız devam ediyor” şeklinde konuştu.
 »Sema Nur Koçaker

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Işçilerimizin Yanındayız
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