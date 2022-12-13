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“işçilerimizin haklarını savunacağız”

Hak İş ve Hizmet İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, iş hukuku, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncel sorunlar hakkında açıklama da bulundu.

13 Aralık 2022 Salı 02:11
“işçilerimizin haklarını savunacağız”

Başkan Zarasız yapmış olduğu açıklamada; “Amasra başta olmak üzere iş kazalarında hayatlarını kaybeden emekçilerimizi buradan bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkemiz 2012 ve 2014 yılında önemli düzenlemeler yaptı. Bununla birlikte müstakil bir yasayı da elde etmiş olduk. Eksiklikleri düzeltmek için bir kısım yeni düzenlemeler yapıldı. Buna rağmen iş kazalarındaki ölümleri durduramadık ve ne yazık ki geldiğimiz noktada dünyada önemli bir yerde durmaktayız. Burada önemli bir sorun var. Bu sorunun sadece bir mevzuat sorunu olmadığını bir zihniyet sorunu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
“İLK ÖNCE TESPİT KRİTERLERİNİ TARTIŞMAMIZ GEREKİYOR”
Özellikle son günlerde büyük tartışmalara neden olan asgari ücret tutarının açıklanması konusunda farklı kesimlerden taraflara sürekli baskı yapıldığını ifade ederek, rakamların tespitinden önce asgari ücret tespit kriterlerinin tartışılmasının daha önemli olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.
“1999 ÖNCESİ ÇALIŞANLARA HAKLARI VERİLMELİ”
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenlemenin ilk getirildiği 1999 yılında “Mezarlıkta Emekliliğe Hayır” mitingleri düzenledik., “Emek örgütleri olarak Kızılay’da tarihin en büyük mitingini yapmıştık. O gün IMF dayatmalarına karşı mücadele verdik. HAK-İŞ olarak EYT sorununun çözümü için en büyük kriter şu olmalı: 1999 yılından önce işe giren bütün emekçilerin hakları iade edilmeli ve yaş sınırı kaldırılmalı. Bu konuda yeni bir şart ve düzenleme asla ve asla getirilmemeli.
“EMEKÇİLERİMİZ KADRO BEKLİYOR”
696 sayılı KHK ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük reformunun gerçekleştirildi. Burada büyük bir başarı hikayesi var. Kamuda çalışan, taşeron şirket çalışanlarımız var. Bunların da kadrolarının verilmesi gerekiyor. Geçici ve mevsimlik işçilere kadro verilmesi, kadro verilen emekçilerinin haklarının iyileştirilmesi konusunda, kamu çerçeve protokolünde üç tane temel düzenlemeye imza attık. Bu yılın başından itibaren uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Ayrıca yerel yönetimlerde çalışan işçilerin 6772 sayılı kanundaki ilave tediyenin şirket çalışanlarına verilmemesi konusu da son derece yanlış bir yaklaşımdır. 6772 sayılı kanundaki ilave tediye ile birlikte yerel yönetimlerde çalışan şirket işçilerine de kadro verilmelidir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Işçilerimizin Haklarını Savunacağız
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