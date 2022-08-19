İşçiler mutlu

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı’nda yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin günlük ücretlerine birinci yılın ilk altı ayında sosyal haklar hariç yüzde 25 zam yapıldı.

Ayrıca her altı ayda bir sendika üyesi işçilerin ücretlerine yüzde 5 ücret zammı ve enflasyon farkı uygulanacağını bildiren Yozgat Şube Başkanı Zararsız, “Çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen Ovakent Belediye Başkanımız Yusuf Büyük’e ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Ovakent Belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

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