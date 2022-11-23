işbirliği protokolü imzalandı

Üniversite Kariyer ve Mezun Merkezinde düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel, Yozgat YDO Koordinatörü Doğu Sezen katıldı.

İşbirliği protokolü sonrası öğrenciler iş başvuru süreçlerini öğrenme, iş mülakatlarını yönetebilme, firma ve sektörleri tanıma fırsatı yakalayacaklar. Öğrencilerin ilgi alanlarını, becerileri ve tercihlerine en uygun kariyer yolunu belirleyebilmeleri için farklı ve profesyonel bakış açılarından faydalanabilmesi, kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmeleri amacıyla düzenlendi.

İmza töreninde açıklama yapan Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel, “Kariyer Fest’in dört aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek amaçlarının her sektörden alanında uzman iş insanlarını öğrencilerle buluşturmak olduğunu.” söyledi. Konuşmasına devam eden Doç. Dr. Gazel, Kariyer ve Mezun Merkezi olarak öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı etkinlikler yapmayı planladıklarını belirterek üniversitede ilk kez yapılacak olan Kariyer Fest’in kendileri adına da heyecan verici olduğunu belirtti.

Öğrenci odaklı çalışmaları desteklediğini vurgulayan Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı YDO Koordinatörü Doğu Sezen, "Öğrencilere odaklı kariyer çalışma planlamaktaydık. Üniversitemizin de böyle bir çalışma yaptığını öğrenerek genç istihdam adına yürütülen bu sürece uyum sağlamak istedik. Hedeflerimizin birbiriyle kesiştiği ve uyduğu yönündeki fikir birliğimiz bugün bu imzaların atılmasına vesile oldu.” dedi.

Genç istihdamı önemsediklerini belirten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, genç ve heyecanlı bir üniversite gençliğiyle Bozok Kariyer Fest’i gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozok Kariyer Fest’in öğrencilere önemli bir hayat katkısı sunacağına vurgulayan Kilci, Genç Fikirler Fabrikası Yarışması’nın da bu festival çerçevesinde lansmanının yapılacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise açıklamasında şunları söyledi: "Yapılması planlanan Bozok Kariyer Fest’i öğrencilerimizin kariyer planları ve geleceklerini inşa etme noktasında büyük bir yatırım olarak görmekteyiz. Gençlere bu temelde yaklaşarak hayat çizgilerine yön vermek için ellerinden tutmak ve kariyer planlamaları noktasında öncü olmak bizlerin sorumluluğunda. Kariyer ve Mezun Merkezi’mizin geleceğimize yönelik yapmış olduğu çalışmalar oldukça anlamlı ve önemli. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayallerini yeşertecek ve hayata geçirecek önemli dokunuşlar yapıyorlar. Karşılıklı fikirlerin örtüşmesiyle birlikte mevcut olan projeye dahil olan ORAN Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız işbirliği protokolü bu amaç çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." »Haber Merkezi