iş birliği ile eğitim gerçekleştirildi

Eğitimin Akademik Danışmanlığı’nı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Böyükata’nın yaptı. Başkanlığını ise Ziraat Fakültesi öğrencisi Hakan Akbaş yaptı.

Genç Girişimciler Topluluğu tarafından İŞKUR İş Kulübü Birimi ve Yozgat Bozok Üniversitesi TEKNOPARK ile iş birliği halinde dört gün süren “İşte kariyer basamakları” isimli eğitim semineri düzenlendi. Ortaklaşa düzenlenen etkinliğe 40 civarında öğrenci katıldı.

Etkinlikte İş ve Meslek Danışmanı Abdullah Abdulkadir Karaduman tarafından her gün için üç saat olarak eğitim planlandı. Kariyer planlama ve kişisel farkındalık, CV hazırlama, iletişim ve beden dili, mülakat teknikleri ve ilişkili konular ele alındı. Etkileşimli ve uygulamalı aktivitelere de yer verilen programda her günün sonunda o güne özgü değerlendirmeler yapıldı. Süreç yönetiminin öneminden de bahsedildi. Eğitimin ilk günü ikinci oturumunda Bozok Üniversitesi Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Dilara Demir, Bozok Teknopark hakkında bilgiler paylaştı. Teknopark’ ın öğrencilere sağladığı faydalar, bir fikir nasıl oluşturulur, mevcut fikir nasıl olgunlaştırılır, fikri olan kişiler neler yapması gerekir, Patent alma süreçleri ve Şirket kurma süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı Hakan Akbaş, “4 gün süren bu eğitimin birinci gününde kariyer planlama ve kişisel farkındalık konuları ele alındı. 2’nci oturumunda Teknopark hakkında detaylı bilgilendirme ve Teknopark hakkında soru cevap şeklinde gün sonlandırıldı. İkinci gün ise CV hazırlama üzerinde püf noktalar bahsedildi. Üçüncü gün, iletişim ve beden dili konuları ele alınarak uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Dördüncü günde ise mülakat teknikleri üzerinde durulup, eğitim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.” dedi.

Etkinliğe katılan konuklardan Ebru Nur Yıldırım, “Mülakata dair hiç bir fikrim yoktu her güne merakla isteyerek geldim. Çok verimli bir eğitim oldu. Birçok konuda bilgi edindiğimi söyleyebilirim.” diye konuştu.

Eksiklerinin olduğunu fark ettiğini söyleyen Melih Can Tekin, “Eksiklerim olduğunu düşünerek bu eğitime katıldım.” dedi. Daha önce iş hayatında yaşadığı mülakatlarda karşılaştığı zorluklara değindi.

Eğitimden alınan bilgilerin değerli olduğuna değinen Beyza Nur Karaoğlan, “‘Kendimi iyi ifade edebiliyor muyum?’ sorusuna yanıt buldum. Toplum karşısında konuşmanın sunum yapmanın tecrübesini yaşadım. Bu faaliyetler sonrası dönütlerini almak bizleri mutlu etti.” diye konuştu.

Eğitim sonunda ise topluluk Başkanı Akbaş, gönüllü eğitmenlik yapan Karaduman’a Teşekkür Belgesini takdim etti. Eğitmen Abdullah Abdulkadir Karaduman, eğitim ile ilgili imkânları sağlayan Bozok Üniversitesi Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Dilara Demir ve eğitimin gerçekleşmesinde büyük rol alan katılımcı öğrencilere teşekkür edip, eğitimi sonlandırdı. »Tolga Çolak