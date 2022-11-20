iş birliği artacak

Toplantıya, Fakülte Dekanı Profesör Dr. Nezahat Güçlü, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanı Profesör Dr. Mustafa Böyükata ve Temel Eğitim Bölümü öğretim elemanları KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) üyesi Betül Eker katıldı.

Toplantıda Öğretmen Betül Eker, KODA hakkında bilgilendirmelerde bulundu. KODA’nın köy öğretmenlerini desteklediğini dile getirerek, Köye İlk Adım Programı’ndan bahseden Eker, KODA’nın mesleki yaşamına katkılarına değindi.

Gerçekleştirilen toplantıda Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve KODA iş birliği üzerinde görüşülerek, fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonunda Eğitim Fakültesi ile KODA arasında iş birliğinin arttırılması kararı alındı.

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