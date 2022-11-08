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Irgatoğlu ailesinin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu’nun babası, iş insanı İhsan Irgatoğlu vefat etti.

08 Kasım 2022 Salı 17:23
Irgatoğlu ailesinin acı günü

Yozgat’ın tanınan ailelerinden Irgatoğlu ailesinin büyüğü, Irgatoğlu Hazır Beton ve İnşaat Malzemeleri firmalarının sahiplerinden, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu’nun babası, iş insanı Ahmet Irgatoğlu’nun ağabeyi, İhsan Irgatoğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Irgatoğlu, ikindi namazını müteakip Çapanoğlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.
İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Irgatoğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Son Güncelleme: 08.11.2022 17:26
Anahtar Kelimeler:
Irgatoğlu Ailesinin Acı Günü
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