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iranlı yönetmen, öğrencilerle buluştu

Yozgat Bozok Üniversitesi, Bozok Film Festivali kapsamında İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi “Ustalık Sınıfı” konulu söyleşide üniversite öğrencileri ile buluştu.

20 Ekim 2022 Perşembe 02:11
iranlı yönetmen, öğrencilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleri, Yozgat Valiliği himayesi, Yozgat Belediye Başkanlığı, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü paydaşlığı ve Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğüyle gerçekleştiren Bozok Film Festivali kapsamında Oscar Adayı İranlı Yönetmen,  öğrenciler ile sektör hakkında sahip olduğu bilgileri paylaşmak için buluştu. Yapımcı ve senarist Majid Majidi filmleri, sinematografisi ve kültürel sinema anlatısı hakkında deneyimlerini dinleyiciler ile paylaştı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Sinema Okur Yazarlar Derneği Başkanı ve Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sinema ve Dizi oyuncusu Orhan Aydın ve çok sayıda öğrenci katıldı.
“ÖRNEĞİN BİR AĞAÇ GİBİ”
 Majid Majidi sinemaya ilk kez 1989'da "Boykot" filmiyle adım attığını söyledi. Bir yönetmen olarak filmlerinde asıl hedefinin toplumu ilgilendiren ortak bir cümle söylemek olduğunu anlatan Majidi : “Sanatçı o cümleyi arar örneğin bir ağaç gibi. Bazen dallarına işaret eder, bazen gövdesine ama kafasında olan hep ağaçtır. Ben de aslında o ortak cümleyi bulmaya çalışırken bir iz sürdüm. O da insana hürmet ve var oluşuna dair bir anlam oluşturmaktı." ifadesinde bulundu. 
“EN ÖNEMLİ NOKTASI SENARYO”
Majid Majidi, yönetmen, sinema sanatında en önemli noktasının senaryo olduğuna dikkat çekti ve çok film izlemenin yanı sıra hayatın da iyi bir şekilde izlenerek, toplumla yakından ilişki kurarak senaryoların yazılması gerektiğini söyledi. Çalışmalarında çoğunlukla yeni bir şeyler denemeye çalıştığını anlatan Majidi, genellikle popüler isimlerden öte tecrübesi olmayan daha önce filmlerde rol almamış birileriyle çalışmaktan daha çok heyecan duyduğunu belirtti. »Haber Merkezi 

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