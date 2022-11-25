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İnsanlık tarihinin ölümsüz mesleği

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği düzenlendi.

25 Kasım 2022 Cuma 02:11
İnsanlık tarihinin ölümsüz mesleği

Gerçekleşen programa Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire başkanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü yaptı. Yakın zamanda şehitlik mertebesine erişmiş Arzu Özsoy ve Ayşenur Alkan öğretmenler başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenleri rahmet ve minnetle yâd ederek konuşmasına başlayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güçlü, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olan öğretmenlik mesleğinin toplum için önemine vurgu yaptı.
Geleceğin öğretmen adaylarına seslenen Prof. Dr. Güçlü, “Öğretmenlik sevgi işidir. Başarının sırrı olan meslek sevgisi ve görev aşkını gönlünüzde birleştirmelisiniz. Başarının sırrı olan meslek sevgisi ve görev aşkını gönlünüzde birleştirmelisiniz.” dedi.
Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz tüm öğretmenlerin, bu ülkenin yarınlarını emanet edeceğimiz gençlerin öğretmenler gününü kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğine kabul edilişinin yıl dönümü. Öğretmenler günü dünyada 5 Ekim tarihinde Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu da gösteriyor ki öğretmenler bütün toplumlar için son derece değerli. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi milletleri kurtaran yalnız ve yalnız öğretmenlerdir. Cehaletten, esaretten, yokluktan, kurtararak gelişmişliğe medeniyete özgürlüğe ve hürriyete ulaştıranlardır. Öğretmenlik sevme işidir. Karşılıklı bir bağ kurma işidir. Bu sebeple siz öğretmen adayları olarak kendinizi her alanda çok iyi yetiştirerek bilge kişiliği içselleştirmeniz lazım. Bugünleri çok iyi değerlendirmenizi, bu toplumu ileri milletler seviyesine çıkarmayı şiar edinmenizi istiyorum. Çünkü toplumu şekillendirecek olan sizlersiniz. Sizin misyonunuz göreviniz toplumu geleceğe taşımada ki rolünüz çok ama çok önemli.” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama programı Oratoryo ve Şiir dinletisi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Hatice Çilsalar Sağnak’ın “Eğitimin Geleceği ve Öğretmen Rolleri” konulu sunumu, 8’inci sınıf öğrencisi Gencehan Yüner’in “Benim Öğretmenim” konulu konuşması, müzik dinletisi , “Öğretmenlere Saygı Koşusu”nda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ve günün anısına fidan dikimi ile sona erdi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İnsanlık Tarihinin ölümsüz Mesleği
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