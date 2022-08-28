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İnşaatta sona doğru

Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde, belediye tarafından yapılan Sosyal Tesis ve Düğün Salonu inşaatında sona yaklaşıldı.

28 Ağustos 2022 Pazar 02:11
İnşaatta sona doğru

500 kişi kapasitesi olan düğün salonu belediye tarafından Ovakent beldesine kazandırılıyor. İnşaatta incelemede bulunan Belediye Başkanı Yusuf Büyük, “Beldeler Şahı Ovakentimize yapmakta olduğumuz sosyal tesis ve düğün salonumuzun inşaatında sona yaklaşıyoruz. Beldemize yakışır bir düğün salonu kazandırıyoruz. 500 kişi kapasiteli düğün salonumuz beldemize hayırlı olsun. Ovakentimiz her şeyin en iyisine layıktır” dedi.
» Haber Merkezi

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İnşaatta Sona Doğru
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