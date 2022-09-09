inşaatta sona doğru

İlçe Müftüsü Yasin Baykal, müftülük personeli ile birlikte yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatta sona doğru yaklaşıldığını belirten İlçe Müftüsü Baykal, “Ozan Kasabası Cami Yaptırma Derneği ve hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle Yozgat-Sivas yolu üzerinde yapımı devam eden cami inşaatımızı ziyaret ettik. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı içerisinde namaz kılmayı nasip eylesin. Emekleri için Ozan Kasabası Cami yaptırma Derneğine, Ozan Belediyesine ve tüm hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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