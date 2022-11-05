inşaatları incelediler

Olağan meclis toplantısı sonrasında belediye meclis üyeleri birlikte Başkan Açıkel, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Açıkel ve meclis üyeleri öncelikle yapımı devam 24 derslikli Türkan ve Av. Mehmet Altun Anadolu Lisesi inşaatını inceledi.

Daha sonra Bahçelievler Mahallesinde yapımı sona yaklaşan Gençlik Merkezi inşaatını ziyaret eden Açıkel, son olarak ise yapımı yüzde 95 seviyesinde tamamlanan Yeni Belediye Hizmet Binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Açıkel, yapılan hizmetler hakkında meclis üyelerini detaylı bir şekilde bilgilendirdi ve fikirlerini aldı.

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