inşaatı inceledi

Yapımı İş ve İşlemleri Merkez Vakıf Şubesince gerçekleştirilen ve inşası devam eden Çekerek Merkez Tevhid Caminde incelemelerde bulunan İl Müftüsü Gülden, yetkililerden bilgi aldı. İnşaat Firması yöneticileri ve şantiye mühendislerinden bilgi alan Gülden ve genel merkezden gelen Mühendisler çalışanlara kolaylıklar diledi. İnşaatı devam eden caminin ana kubbesi tamamlanmasıyla birlikte kubbe üzerine Türk bayrağı dualar eşliğinde göndere çekilirken şükür kurbanı kesildi. Gülden’e incelemelerde Türkiye Diyanet Vakfı genel merkezinden gelen mühendis Yıldırım Beyaz Bağdatlı, Erkan Çevik, Ersin Kiraz ve Ali Ergün Özkan eşlik etti.

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