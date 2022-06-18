Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20

inşaatı inceledi

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, yapımı devam eden Çekerek Merkez Tevhid Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
inşaatı inceledi

Yapımı İş ve İşlemleri Merkez Vakıf Şubesince gerçekleştirilen ve inşası devam eden Çekerek Merkez Tevhid Caminde incelemelerde bulunan İl Müftüsü Gülden, yetkililerden bilgi aldı. İnşaat Firması yöneticileri ve şantiye mühendislerinden bilgi alan Gülden ve genel merkezden gelen Mühendisler çalışanlara kolaylıklar diledi. İnşaatı devam eden caminin ana kubbesi tamamlanmasıyla birlikte kubbe üzerine Türk bayrağı dualar eşliğinde göndere çekilirken şükür kurbanı kesildi. Gülden’e incelemelerde Türkiye Diyanet Vakfı genel merkezinden gelen mühendis Yıldırım Beyaz Bağdatlı, Erkan Çevik, Ersin Kiraz ve Ali Ergün Özkan eşlik etti. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Inşaatı Inceledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir dönem tamamlandı
Bir dönem tamamlandı
Bu rekor Yozgat’ın
Bu rekor Yozgat’ın
Yolculuğunu sürdürüyor
Yolculuğunu sürdürüyor
9 ilde operasyon
9 ilde operasyon
Ekipten ziyaret
Ekipten ziyaret
Ortak metne imza atıldı
Ortak metne imza atıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim